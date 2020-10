Haigla juhatuse esimees Arvi Vask leiab, et praegune haigla funktsionaalne plaan ei võimalda nakkuskahtlaste ja mittenakkuskahtlaste patsientide haiglasisese liikumise eraldamist. Seni oleme eraldumist saanud teha vaid osaliselt.

"Seoses COVID-19 ja muude nakkushaiguste levikuga on vaja muuta haigla nakkuskindlamaks, see tähendab, et on vaja suurendada isolatsioonipalatite (ühekohalised palatid) arvu ning funktsionaalselt ümber kujundada erakorralise meditsiini osakonna (EMO) töö ja haiglasisene patsientide liikumine."

Vask lisab, et haiglal on tarvis renoveerida kõige suurem, 40-kohaline sisehaiguste osakond, mis töötab täisvõimsusel ja on aastaringselt keskmiselt 95-protsendise voodihõive näitajaga.

"Vaja on suurendada isolatsioonipalatite (ühekohaliste) arvu vähemalt 20 kohani, uuendada ventilatsiooni ning ehitada osakonna erinevate sektsioonide ette lüüsid, mis kokkuvõttes muudab osakonna oluliselt nakkuskindlamaks. Nimetatud tööde teostamiseks kulub arvestuslikult ca 2,12 miljonit eurot. Hetkel tegeleb haigla projekteerimisega."

Lisaks sisehaiguste osakonna ruumide uuendamisele on Vase sõnul vaja funktsionaalselt uuendada EMO osakond ja nakkuskahtlaste patsientide haiglasisene liikumisteekond.

"Mis tähendaks EMO osakonnale juurdeehituse tegemist ja nakkuskahtlusega patsientide liikumiseks galerii ehitamist EMO-st liftihalli. Selle investeeringu orienteeruv maksumus on ca 1,20 miljonit eurot."

Haigla on tellinud ka energiasäästu auditi, mille aruanne koos ettepanekutega valmib novembris 2020.

"Sellest auditist tuleb sisend energiasäästu investeeringuteks. Hetkel ei oska lõplikku maksumust veel täpselt nimetada, kuid arvestada võiks ca 1,0 miljoni euroga. Kokku on haiglal tarvis investeerida ca 4,32 miljonit eurot."

Lõuna-Eesti Haigla on Kagu-Eesti suurim tervishoiuasutus, mis ainukesena regioonis tagab sünnitusabi ja muu arstiabi neljal erialal ööpäevaringselt ja 365 päeva aastas. Lisaks on 24/7 valmisolekus labor, radioloogia, õendusabi ja muud teenused.