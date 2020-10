Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse nõukogu valis juhatajaks Margus Toomla

Tooml on olnud mitmete tantsupidude lavastusmeeskonna liige ning eelmise noorte tantsupeo „Mina jään“ pealavastaja. Laulu- ja tantsupeaoliikumises on ta olnud tegev ligi 20 aastat. Toomla ütles kultuuriuudistele, et peab tänavu laulu- ja tantsupeokollektiivide juhtidele määratud palgatoetust praegu piisavaks järelkasvu kindlustamisel.