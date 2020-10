Muusikakooli renoveerimisplaane on peetud juba enam kui pool sajandit, aga alati on midagi vahele tulnud. Teade koolivaheajal algavast remondist tuli kooli direktori sõnul nagu ootamatu lumi, kiiresti tuli otsida asenduspindu.

"Me kolime kaheksasse kesklinna majja laiali, mis on logistiline pähkel nii vanematele kui õpilastele, aga ükski pähkel pole päris purematu. Me saame sellega hakkama, ma usun sellesse," rääkis Tallinna Muusikakooli direktor Kadi-Katariina Sarapik.

Uue koha peavad leidma 35 klaverit. Suuremad neist, mis mujale ei mahu, pannakse hoiule.

"Tehakse korda sajanditagune ballisaal, mis siin majas oli. Leiti lae järgi kõik need seinad, mõõdud üles ja meil jääb siis kammersaal, suur saal ja kaunid klassiruumid ja siia tuleb tõesti tsaariajastu hõng tagasi, mis minu arust muusikakooli väga sobib," sõnas Sarapik.

Lapsevanemad on ärevil, sest kõik on muutunud nii äkki. Seni hoolikalt klapitatud elukorraldust hakatakse taas segi paiskama. Kerkivatele raskustele aga leevendust ei paista. Kui läheb hästi, pääseb vaid ühe õppeaasta pikkuse pagendusega.

"Kogemus näitab jah, et teatud ajutised ebameeldivused ja ebamugavused tekivad, aga see lõplik tulemus on alati seda väärt," rääkis Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

"Selliseid hooneid siis, kuhu saab nagu lihtsalt muusikakooli üle viia ja soovitavalt samas kandis, samas piirkonnas, samas linnaosas, eriti kesklinnas on see peaaegu võimatu tegu," märkis Belobrovtsev.