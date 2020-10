Kolmapäeval näeb veel päikest, edaspidi läheb vihmaseks

Ööl vastu kolmapäeva on pilvisus vahelduv ja pigem vähene. Lääne-Eestis sajab kohati hoovihma ning paiguti tekib udu. Puhub lõuna- ja kagutuul 3 kuni 9, merealadel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Temperatuur püsib kuue kuni 11 ja rannikul kuni 14 kraadi juures.

Hommikul on pilvisus vähene ja olulist sadu pole. Siiski püsib paiguti udu. Lõuna- ja kagutuul puhub 3 kuni 9, saartel kuni 12 meetrit sekundis. Termomeetril on 9 kuni 14 kraadi.

Päeval pilvisus vaheldub ning Lääne-Eestis sajab kohati hoovihma. Tuul on jätkuvalt lõunast ja kagust 3 kuni 9, saartel iiliti 12 meetrit sekundis. Soojakraadid küündivad 15 kuni 18-ni.

Nädala teine pool on mõneti sajusem. Neljapäeval ja reedel on mitmesse paika hoovihma oodata, samas laupäeval tihedam sadu pisut raugeb ja pühapäeval on just Lääne-Eestis vihmasem. Kui ööd lähevad tasapisi järjest jahedamaks, siis päeval on valdavalt kuni 15 kraadi.