Terviseameti andmetel lisandus viimase 24 tunni jooksul 25 positiivset koroonatesti. Eesti nakkuskordaja viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta on 49,19.

Terviseameti teatel on testimisega tegelev lepingupartner tervise ja heaolu infosüsteemide keskusele edastanud 1147 koroonaviiruse testi tulemused, täpsustatud andmed laekuvad terviseametile pealelõunal.

Hetkeseisuga saab öelda, et ööpäeva jooksul lisandus vähemalt 25 positiivset koroonaviiruse testi tulemust.

Kõige rohkem ehk 16 positiivset testitulemust lisandus Harjumaale. Ida-Virumaale lisandus viis viirusega nakatunut. Saaremaale, Võrumaale ja Läänemaale lisandus kõigisse üks positiivne testitulemus ning ühe inimese puhul rahvastikuregistris elukoht puudus.

Haiglaravil on 39 patsienti, kellest kolm on juhitaval hingamisel.

7. oktoobri seisuga on tervenenud 2813 inimest. Neist 2136 inimese ehk 75,9 protsendi haigusjuhtum on lõpetatud, 677 inimese 24,1 protsendi puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Uudist täiendatakse.