Taani otsib võimalusi välistaustaga noorukite kuritegevuse ohjeldamiseks

"Politsei peab võitlema kuritegevusega, kus see on enam levinud. Valitsus pakub võimalusi teha seda senisest järjekindlamalt," ütles peaminister Mette Frederiksen teisipäeval parlamendis peetud kõnes. "Me anname politseile rohkem jõudu. Samal ajal anname me noorikitele ja nende vanematele sõnumi, mida ei saa valesti mõista," lisas peaminister.

Frederiksen tõi välja statistika, mille kohaselt iga viies mitte-Lääne päritolu noor mees, kes on sündinud pärast 1997. aastat, on toime pannud kuriteo, vahendas Soome ringhääling Yle.

Peaministri ettepaneku kohaselt võiks Taani politsei saada õiguse kehtestada teatud isikutele piirangud viibida mingites kindlates kohtades. "Sellised kohad võivad olla parklad või raudteejaamad, kus need noorukid kogunevad, kahjustades teiste inimeste turvatunnet," selgitas Frederiksen.

Sellise piirangu rikkumisel oleks trahv 10 000 Taani krooni eghk 130 eurot. Kui aga trahvitav isik ei suuda raha ära maksta, on politsei õigus konfiskeerida talle kuuluvad väärtuslikud asjad nagu kallis jope, kell või mobiiltelefon. Teine sarnane rikkumine võib juba viia vanglasse.

Frederiksen esitas ka idee, et vägivallakuritegusid toime pannud isikutel võiks keelata kuni kaheks aastaks sisenemise öistesse lõbustusasutustesse. "Ei ole õige, et nooruk, kes on saanud baari ukse taga peksa, kohtab oma lööjat kolm nädalat hiljem sama baari ukse taga," leidis peaminister.

"Taanis peab olema võimalik ennast turvaliselt tunda igal pool - diskoteegis, elurajoonis või raudteejaamas," rõhutas Frederiksen.

Sotsiaaldemokraat Frederiksen juhib Taanis vähemusvalitsust, mida toetavad sotsiaalliberaalne Venstre, rohe-punane sotsialistlik rahvapartei ning vasakpoolsete sotsialistide ühendnimekiri.