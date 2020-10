Turbatootjad jäid tänavu koroonakriisist puutumata

Greenworld Eesti pakendab parasjagu kasvuturgvast, mis jõuab 72 riigi professionaalsete aiandite või hobiaednikeni. Suur osa toodangust läheb Hiinasse, suuruselt järgmine partner on Araabia Ühendemiraadid.

Ettevõtte juhataja Jüri Tiidermanni sõnul jääb toodangust Eestisse vaid viis protsenti.

Kokku on ettevõtte tänavune toodang kasvanud 12 protsenti ja seda paljuski tänu koroonale, kuigi Hiina pandi lukku aasta alguses.

"Nii et koroona jõudis meie juurde oluliselt varem. Ja siis, kui koroonakriis hakkas Eestis, juhtus see, et Hiina hakkas oma majandust elavdama, nii et tegelikult me ei olegi otseselt koroonakriisist puudutatud olnud. Ja kuna teine sektor on meil seotud hobiaiandusega, siis jällegi positiivselt mõjus meile reisikeeld, kuna kõik inimesed olid kodus ja hakkasid oma aedasid üles ehitama. Ettevõtte käive on sel aastal tõusnud 10-12 protsenti," rääkis Tiidermann.

Hobiaednikele toodetav turvas moodustab ettevõtte toodangust 20 protsenti, aga selle käive kasvas 35 protsenti.

Edukat suve kinnitab ka Tootsi Turba juhatuse liige Matti Puuronen. Kasvuturvast müüb firma Hollandisse, Belgiasse, Saksamaale ja mujale.

Osa toodangust läheb ka tükkturbana kütteks, Tootsi Turba toodangust ligikaudu 10 protsenti. "Aga needsamad väiksed katlamajad, kus täna kasutatakse hakkpuitu, saab kasutada tükkturvast. Energiajulgeoleku mõttes ka. Et juhul, kui tuleb seesama aasta, mis meil oli paar aastat tagasi, et metsa ei saanud, haket ei saanud kätte. Et siis turvast on laos ja see ikka aitab selle raske aja üle elada," rääkis Puuronen.