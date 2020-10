Neljapäeval võib oodata sadu

Neljapäeval võib odata sajuhooge, sooja on päeval kuni 17 kraadi. Ööl vastu neljapäeva püsib äikeseoht ning seda just rannikualadel.

Tuul püsib neljapäeval lõunani rahulikuna ning hakkab seejärel saartel kiirust koguma, sest Taani kohalt on teel uus väike keeris, mis reedel piki Rootsi rannikut põhja poole liigub ja tõstab lõunatuule puhanguti 14, rannikul 18, vastu Läänemerd 20 meetrit sekundis ja toob ka vihma.

Öösel sajab Lääne-Eestis vihma, saartel püsib äikeseoht. Ida pool on laialdaselt udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on kaheksa kuni 13 kraadi.

Neljapäeva hommik on mõõduka lõunakaare tuulega. Sajupilvi on enam mandri lääneosas, ida pool on üksikuid pilvi. Õhutemperatuur on 11 kuni 14 kraadi.

Ennelõunal võib oodata mitmel pool hoovihma, õhtul koonduvad sajuhood peamiselt Lääne-Eestisse. Lõuna- ja edelatuul on mõõdukas, rannikul on puhanguid 12-13 meetrit sekundis. Õhusooja 14 kuni 17 kraadi.

Reedeks paisutab uus vilgas õhukeeris lõunatuule tugevaks. Vihma lisandub Lääne-Eestisse, õhtu poole ka Eesti idatiiba. Laupäeval jääb Eesti kõrgrõhuala hõlma ja suuremat sadu ei tule. Pühapäeval hõivab õhuruumi uuesti madalrõhkkond. Lääne-Eesti saab vihma, ida pool on sajuhooge hõredamalt. Esmaspäev on uuesti veidi kenam ja sajuks on võimalusi vähem.