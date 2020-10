Google on lähedal kokkuleppele Prantsusmaa ajalehtedega

USA internetihiid Google teatas kolmapäeval, et on lähedal kokkuleppele Prantsusmaa ajalehtedega digitaalsete autoriõiguste küsimuses.

Tegemist oleks esimene kokkuleppega uute Euroopa Liidu õigusaktide alusel, mis tagab uudiste väljaandjatele maksed otsingutulemites kuvatud sisu eest.

Google teatas ühisavalduses ajalehtede väljaandjaid esindava ühinguga, et kõnelused on viimastel nädalatel edenenud ja üksmeelele on jõutud tehingu põhimõttelistes punktides.