Läti SuperAlko kaupluses müüdi eelmise aasta oktoobris poole rohkem kaupa kui tänavu. Müügi vähenemise põhjus on poe hinnangul segased sõnumid ja ka see, et soomlased Lätti enam ei jõua.

Super Alko Latvija juhataja Lauri Uibo ütles ERR-ile kolmapäeval, et Lätti tulek pole keelatud. "Piirikontrolli pole ja kuni kaheteistkümneks tunniks inimesed ikkagi tulevad. Kes sõidab lennujaama, kes kuhu. Poe külastamine pole samuti keelatud. Tuleb kanda maski, hoida distantsi ja desinfitseerida käsi," rääkis Uibo.

Müük kauplustes on kukkunud eelmise aastaga võrreldes pea poole võrra. Käimist on vähem, loomulikult, tõdes Uibo, kelle jutu järgi küsitakse temalt tihti, kas politsei tunneb Lätti tulijate vastu huvi.

"Mul endal oli just juhus, kus ma sõitsin Valkast Ainažisse ja Strentsi linnas mind politsei pidas kinni ja küsis dokumente. Küsis, kust sõidate ja kuhu sõidate. Vastasin, et Valkast sõidan Ainažisse ja õhtul sõidan koju. Sellega kõik piirdus."

Kaupluste käibest rääkides ütles Uibo, et juuli ja august olid eelmise aastaga võrreldavad, isegi natuke paremad. Ka septembris käis veel rahuldavalt külastajaid, aga oktooberis on tõesti toimunud suur langus. Täiesti ära on kadunud soomlastest kliendid, eestlasi on siiski jäänud käima.

Kolmapäeval Lauri Uibo veel ei teadnud, et Läti valitsus võttis teisipäeval vastu otsuse, et esmaspäevast, 12. oktoobrist peavad Lätti saabujad täitma elektroonilise ankeedi. Veebiaadressil covidpass.lv avatakse uuel nädalal elektrooniline ankeet ja selle täitmisel saab inimene QR-koodi, mille peab esitama piirivalvuritele, vahendas Läti ringhäälingu uudist ERR-i portaal.

Uibo tõdes, et võib-olla ongi parem, et siis on vähemalt selgus majas, kuidas tohib riiki tulla.

"Samas ei tea Lätis sellest keegi veel mitte midagi ja küsimusi tekib palju. Näiteks see, kas ka rekkad peavad ankeedi täitma," rääkis Uibo.