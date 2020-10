Eesti riigi rahaasjad on viimastel nädalatel pakkunud suurt kõneainet. Kui palju laenata? Millal naasta eelarvetasakaalu juurde ja kuhu kulutada, et see tulevikus edu tooks. Kas valitsuse meetmed tagavad töökohtade säilimise ja millised on selle kriisi pikemaajalised õppetunnid? "Esimeses stuudios" vastab neile küsimustele eelarvenõukogu esimees, majandusprofessor Raul Eamets.