Poolas kehtib laupäevast maskikandmise kohustus

"Teine laine on meieni jõudnud ja me peame sellele otsustavalt vastu seisma," ütles Morawiecki ning lisas, et kogu 38 miljoni elanikuga riiki peetakse nüüd nn kollaseks tsooniks.

"Meil on eilsega võrreldes 30 protsenti rohkem nakatumisi. Kui praegune dünaamika jätkub, tähendab see, et on oht, et nakatunute arv kahekordistub iga kolme päeva tagant," lausus Morawiecki.

Peaminister ütles, et valitsus soovib rakendada sarnast strateegiat nagu mõni kuu tagasi, kuid praegu pole vajadust täielikeks liikumispiiranguteks.

Ta märkis, et Poolas on umbes 500 vaba hingamisaparaati, lisades, et üleriigiliselt on 60 protsenti koroonapatsientidele ette nähtud voodikohtadest veel vabad.

Ajakirjanduse andmetel aga tundub, et riigi suurima nakatumise määraga piirkondades on voodikohad otsas.

Alates laupäevast loetakse 38 omavalitsust punaseks tsooniks, kus kehtivad karmimad piirangud nii avalikel kui ka pereüritustel.

Poola tervishoiuminister lausus neljapäeval, et kokku on pandeemia algusest alates koroonaviirusesse nakatunud 111 599 inimest, kellest 76 490 on tervenenud. Poolas on tuvastatud 2867 koroonasurma.