Terviseamet ei näe haiglate täitumist koroonapatsientidega nii pea

Praeguse seisuga vajab koroonaviiruse tõttu haiglaravi 45 patsienti ja võrreldes kevadega on nüüdsed haigusjuhud lühemad. Terviseameti hinnangul pole näha, et haiglate ressurss koroonapatsientidega tegelemisel nii pea täituks.

Neljapäeva hommiku seisuga oli Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskliinikus haiglaravil 19 koroonapatsienti. Haigla juht Imbi Moks ütles "Aktuaalsele kaamerale", et võrreldes kevadise lainega, kui haiglaravi vajas rohkem eakamad patsiente, on praegu haigusjuhud lühemad.

"Täna on tõenäoliselt üks selline harukordne päev, kus seitse patsienti korraga on esialgse plaani järgi võimalik koju kirjutada," ütles Moks.

Lääne-Tallinna keskhaigla plaanides on valmisolek korraga haiglaravile võtta 50 patsienti.

"On võimalus veel suurendada Covid-i haigete arvu 60 voodi peale, aga kindlasti peame oma nakkuskliinikus jätma ruumi ka teiste nakkushaigustega patsientidele, sest nemad peavad ka ravi saama," rääkis Moks.

Kui hommiku seisuga vajas koroonaviiruse tõttu haiglaravi 45 inimest, siis kokku on praegu üldpalati voodikohti koroonahaigetele 79. Sellele lisandub 14 intensiivravi voodikohta. Samas on voodikohti võimalik kiiresti juurde luua.

Hingamisaparaate raskemate juhtudega tegelemiseks on praegu üle 300, kuid neid telliti suvel ka juurde - aasta lõpuks peaks haiglatel neid kokku olema 400. Praegu on juhitaval hingamisel kaks patsienti.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna peaspetsialisti Andras Banyaszi sõnul pole näha, et haiglate ressurss täituks nii pea.

"Haiglad on ka viimase poolaasta jooksul teinud väga suurt tööd oma personali koolitamisel, ka ressursi varumisel, lisaks kõigi patsientide ja personali ohutute teede kaardistamisel, et ei tekiks ristsaastumist," rääkis Banyasz.

Samamoodi on haiglad varunud ka isikukaitsevahendeid, millele lisaks on rahandusministeeriumi poolt moodustamisel riigi keskne ühe kuu varu.

"Me saame öelda, et hetkel koos rahandusministeeriumi varuga on riigi tervishoiusüsteemis umbes kolmeks kuuks piisavalt varu," sõnas Banyasz.

Ta lisas, et olukorda haiglates tuleb teravamalt jälgima hakata siis, kui nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta tõuseb 125-ni. Aga ka siis sõltub see eelkõige sellest, kas viirusepuhang jõuab riskirühmadeni või mitte. Neljapäeva seisuga on nakatumisnäitaja 51,5.