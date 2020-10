Vene president Vladimir Putin kutsus Armeenia ja Aserbaidžaani välisministrid Moskvasse rahukõnelustele, lisades, et lahingud vaidlusaluses Mägi-Karabahhis on vaja humanitaarkaalutlustel lõpetada.

"Aserbaidžaani ja Armeenia välisminister on kutsutud 9. oktoobriks Moskvasse," seisab Putini avalduses.

Kremli andmeil pidas Putin eelnevalt rea telefonivestlusi Aserbaidžaani ja Armeenia juhtidega.

"Vene president kutsub üles peatama lahingud Mägi-Karabahhis humanitaarkaalutlustel ja selleks, et vahetada surnukehi ja vange," lisas Kreml.

Kõneluste vahendajaks oleks Vene välisminister Sergei Lavrov.

Seni ei ole selge, kas Armeenia ja Aserbaidžaani ministrid on kutse vastu võtnud.

Aserbaidžaan ja Armeenia on pidanud kaks nädalat tuliseid lahinguid Mägi-Karabahhi pärast, mis lõi Aserbaidžaanist lahku 1990. aastate ohvriterohkes sõjas.

Rahvusvaheline kogukond peab piirkonda endiselt Aserbaidžaani osaks ja tema iseseisvust ei tunnusta ükski riik, ka mitte Armeenia ise. Piirkonna 140 000 elanikku on pea eranditult armeenlased.

Konflikt on võtnud rahvusvahelise mõõtme, mis on tekitanud ärevust Läänes, kuivõrd Türgi toetab Aserbaidžaani ja Armeenia loodab abile Moskvast, mis seni on aga sekkumisest hoidunud.

Hoolimata paljude riikide üleskutsetest ei ole konflikt vaibumise märke näidanud. Jerevan on seni välistanud igasugused läbirääkimised, kuni lahingud kestavad.

Aserbaidžaani välisminister pidas neljapäeval suletud uste taga nõu Minski gruppi kuuluvate Prantsusmaa, Venemaa ja USA diplomaatidega, kuid mingeid avaldusi sellele ei järgnenud ja Armeenia minister seal ei osalenud.

Lahingutes on hukkunud kümneid tsiviilisikuid ja Armeenia pool on tunnistanud üle 300 sõduri kaotust. Aserbaidžaan ei ole oma sõjalisi kaotusi avalikustanud.