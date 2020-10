USA kehtestas 18 riigile kõrge tollimaksu alumiiniumile

Kaubandusminister Wilbur Rossi sõnul ei ole Hiina tollinimekirjas, kuid on siiski osaliselt süüdi ülevoolavas alumiiniumlehtede impordis, mis võib õõnestada kohalikke tootjaid.

"Mis tegelikult juhtub, on see, et Hiina ülemäärane tootmisvõimsus ujutab üle teised turud. See omakorda viib sealse toodangu lükkamisele meie turule," ütles Ross Fox Business Networkile.

"See on väga keeruline ülesehitus, kuid lõpptulemus on see, et USA-s on palju dumpingut ja see on see, millele me vastu seisame."

Saksamaale ja Brasiiliale kehtestatakse vastavalt 353-protsendine ja 137-protsendine impordimaks. USA importis neist riikidest mullu vastavalt 287 miljoni ja 97 miljoni väärtuses alumiiniumi.

Otsus tähendab, et Ühendriigid hakkavad tollimaksu importijatelt koguma kohe, et korvata tootmishinnale alla jäävat müügihinda.

Otsus võidakse ümber pöörata veebruari lõpus ja selle peab üle vaatama USA rahvusvahelise kaubanduse komisjon.