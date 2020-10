PPA politseikapten Maarja Punak rääkis reede õhtul "Ringvaates", et hommikul kella 7 kuni kella 18.30-ni oli politseile tulnud 308 väljakutset. Samas tõdes ta, et päeva suurem osa väljakutseid on alles tulemas, kuna reede õhtul hakkavad inimesed rohkem ringi liikuma ja pidutsema.

Punaku sõnul on politsei Twitteri-aktsiooni eesmärk anda inimestele parem ülevaade oma igapäevatööst. Samuti saavad politseisse tööle minna soovijad aimu, millega neil tuleb tegeleda.

Lisaks soovib politsei Punaku sõnul inimestele märku anda, et nad on olemas.

Punak tõdes, et mõnikord tuleb ka väljakutseid, millele tegelikult ei ole politseil vaja reageerida. Need on sellised väljakutsed, mille puhul korrapidaja näeb, et asja on võimalik lahendada näiteks telefoni teel.

INFO: kell 19.05 tuli teade Tartu maakonnast, et noorukid teevad pargis lõket. #ppa24h — Politsei (@Politsei) October 9, 2020

KADUNUD INIMENE: kell 19.00 teatati Tartu maakonnas kadunud poisist. Politsei ja vanemad asusid poissi otsima ja ta leiti veidi aja pärast. Lapsega on kõik hästi. #ppa24h — Politsei (@Politsei) October 9, 2020

VARGUS: 18.58 anti teada, et Tallinnas pidasid turvatöötajad kinni poest kaupa varastanud alaealise. #ppa24h — Politsei (@Politsei) October 9, 2020

ABIPALVE: 18.48 andis helistaja Tallinnast teada, et tal on mure oma tuttava pärast, kes ei ava ust. Teataja palus politseil kontrollida, kas inimesega on kõik korras. Politsei sai inimesega telefoni teel ühendust ja temaga on kõik korras. #ppa24h — Politsei (@Politsei) October 9, 2020