Kohalikud avastavad Tallinna vanalinna ajalugu

Ajaloolane Jaak Juske rääkis reedeõhtusel linnatuuril sellest, kuidas vanasti Tallinnas õigust mõisteti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Juske ütles, et matkab ajaloohuvilistega peaaegu igal õhtul linnas ringi ja teemad on erinevad. Tema tegi ka varem ekskursioone põhiliselt kohalikele.

"Kohalikule rahvale on selles mõttes huvitavam rääkida, et saad minna iga teemaga rohkem süvitsi ja rahva huvi on hästi suur ja kasvav. Ja mis on Tallinna võlu - see on üks linn ja samas nii palju erinevaid asumeid. Igal asumil omad lood," rääkis ta.

Juske sõnul on rahva lemmikuks vanalinna kummitused.

Samal ajal, kui Jaak Juske oli matkaga poole peale jõudnud, startiski Taani Kuninga aiast just kummituste eksursioon, mille korraldaja on Prangli reisid, kelle tegevus oli varem suunatud välisturistidele. Nüüd tehakse eksursioone kohalikele.

"Selles mõttes ei ole mahud võrreldavad. Kui Eestisse saabub ikkagi miljoneid välisturiste, siis Eestis ei ole nii palju inimesigi, kes võiksid neid asendada. Aga eks ta ole üks nišš, millega saab tegeleda," selgitas Prangli Reiside tegevjuht Annika Prangli.

Pealinna ettevõtlusameti turismiosakonnal, kes enne koroonaaega tegeles Tallinna tutvustamisega välismaal, tuli hakata tegelema siseturismiga. osakonna peaspetsialist Mall Oja ütles, et väga suurt vahet kohalike ja välisturistide ootustel ei ole. Samas ootavad eestlased pigem midagi põnevat ja uut ning soovivad põhjalikumaid selgitusi.

"Tallinlased tahaksidki olla tallinlased ja tahaksid, et neile pakutaks midagi erilisemat. Kui nad lähevad muuseumisse, siis neid huvitab minna kuraatoriga tuurile. Kui näiteks on selline võimalus, et on festival "Tallinna avatud maja", siis samaoodi see väga köidab inimesi," rääkis Oja.

Jaak Juske ütles, et peale Tallinna vanalinna huvitavad rahvast ka ekskursioonid Koplisse ja Pelgulinna ja miks mitte ka Lasnamäele.