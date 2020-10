Nädalavahetus toob nii hoovihma kui ka selgemat taevast

Laupäeva öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja Ida-Eestis sajab enne keskööd mitmel pool hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul, enne südaööd Ida-Eestis lõunatuul 4 kuni 12, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4 kuni 9, rannikul kuni 12 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilvi ja kohati ka selgemat taevast ning sadu oodata ei ole. Puhub edelatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on 7 kuni 12 kraadi.

Päev algab muutliku pilvisusega ning taevalaotus tasapisi täiendab oma koosseisu pilvede näol. Üksikutes kohtades sajab hoovihma ja õhtul jõuab merelt saartele tihedam sajuala. Puhub edela- ja lõunatuul 4 kuni 11, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 12 ja 15 kraadi vahele.

Pühapäev algab vihmaselt, aga pärastlõunaks sadu vaibub.

Uuel nädalal on oodata nii üht kui teist ja enamasti on pilves selgimistega ilm. Õhk väljas jaheneb ning kolmapäeva öösel võib see ka alla 0 kraadi langeda, päeval on keskmiselt 10 kuni 13 kraadi.