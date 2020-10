Kuressaare lossi sissekäigu kohal liikumatult püsinud langevõre pandi liikuma

Kui sajandeid tagasi vahimees oma vahitornist nägi vaenlast tulemas, võis ta anda teistele vahimeestele kiire käsu lossi peasissekäigu kohal olev teravate otstega langevõre alla lasta. Nii see võis ehk olla sajandeid tagasi, sest langevõre siinid on pärit 14. sajandist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

1985 aastal ehitati uus langevõre, mida pole aga kordagi liikuma saadud ja see rippus lihtsalt sissekäigu kohal. Kuni reedeni.

"See oli kinni kiilunud. 1985. aastal, kui see paika pandi, siis see lihtsalt kiilus kinni ja alla ei tulnud. Ja nagu täna hommikul oli kuulda ühe härra käest, et järgmisel hommikul oli avamine ja siis ta jäigi niimoodi. Lahti see tuli isegi üllatavalt kergesti, aga nädalakese me toimetasime sellega," selgitas Arens Ehituse juhatuse liige Olari Aavik.

35 aastat vana tammepuust võre ja tõstesüsteem on ehitatud oletuste põhjal. Saaremaa muuseumi haldusjuht Tõnu Sepp kinnitas, et ei ole teada, milline esimene võre võis olla.

"Eks seegi ole tehtud selline üldistus kõikvõimalikest versioonidest, mis kusagil maailmas nähtud või üles jonistatud on. Nii et see on ikkagi selline teoreetiline asi," tõdes Sepp.

"Apteeker Melchior" on end Saaremaal juba turundanud ja selle Kuressaare lossi jaoks olulise sündmusega ka ajalukku kirjutanud."Jah, siinkohal peab selle" Apteeker Melchiori" filmimeeskonnale ikka tänusõnad ütlema, et ilma nende initsiatiivita nii pea me seda kohe kindlasti ei oleks töösse võtnud. /.../ Eks me ole seda arutanud palju ja unistanud palju, aga justnimelt on olulisemaid töid hetkel," rääkis Sepp.

Tõnu Sepp ütles, et igal hommikul-õhtul seda Eestis ainulaadset langevõret alla-üles laskma ilmselt ei hakata ja küllap jääb see pisut nüüdisajastatud süsteemiga langevõre alla-üles laskmine tänapäeval mitte vaenlase kaitseks, vaid hoopis mõne tähtsündmuse atraktsiooniks.