Tartu Ülikool säilitas Briti ajakirja Times Higher Education (THE) koostatavas maailma ülikoolide edetabelis eelmisel aastal saavutatud positsiooni, mille kohaselt on 250.-300. kohal.

THE reedel avaldatud 2021. aasta raporti kohaselt on maailma parim kõrgharidusõppeasutus Oxfordi ülikool Inglismaal, teine on USA Stanfordi ülikool ning kolmas Harvardi ülikool, mis asub samuti Ameerika Ühendriikides. Teine Euroopa ülikool esikümnes on Cambridge'i ülikool kuuendal kohal, ülejäänud kõrgkoolid esikümnes on kõik USA-st.

Eesti kõrgkoolidest on Tallinna Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool THE edetabelis kohtade vahemikus 801 - 1000.

Helsingi ülikool on edetabelis 98. positsioonil ja Aalto ülikool vahemikus 201 - 250.

Läti Ülikool on edetabelis positsioonil 601-800, Leedu ülikoolides asuvad kõrgeimal positsioonil Vilniuse ülikool ja Vilniuse Gedimina tehnikaülikool - mõlemad vahemikus 801. - 1000.

Briti ajakirja Times Higher Education (THE) poolt alates 2004. aastast koostatava edetabeli näol on tegemist maailma mainekaima ja mõjukaima ülikoolide pingereaga. THE võtab oma edetabeli koostamisel arvesse 13 tulemusnäitajat, mis kirjeldavad õppekeskkonda, teadustulemuste mõjukust, teadustöö mahtu, akadeemilist mainet, tulusid, innovatsiooni ja rahvusvahelistumise ulatust.

Tartu ülikool on THE edetabelis esindatud alates 2011. aastast, esmakordselt jõudis ta kohavahemikku 251–300 eelmisel aastal.