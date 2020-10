Põhja-Korea kauaoodatud paraadist on seni vähe teada

Lõuna-Korea armee teatel toimus paraad riigi pealinnas Pyongyangis juba enne koitu. "On märke, et Põhja-Korea korraldas täna hommikul Kim Il Sungi väljakul paraadi, millel osales suures koguses sõjaväetehnikat ja inimjõudu," öeldakse Soulis avaldatud teates.

Tegemist oli esimese korraga, kui paraad peeti varahommikul, kuid sellegipoolest pidi Kim seal esinema, rääkis sõjaväeallikas Reutersile. "Aga ma ei tähtsustaks väga paraadi ajastust, sest ei ole teada, kas Põhja-Korea riigimeedia sellest teada annab," lisas allikas.

Lõuna-Korea ametnikud rääkisid sel nädalal, et Kim võib paraadi kasutada "madala intensiivsusega" jõudemonstratsiooniks USA 3. novembri presidendivalimiste eel sel ajal, kui tuumarelvastukõnelused Washingtoniga on ummikusse jooksunud.

Augusti teatas Kim partei poliitbüroo kohtumisel, et partei aastapäevapidustused tuleb ette valmistada "kõrgeimal tasemel stiilse poliitilise festivalina".

Satelliidipildid on juba nädalaid näidanud Põhja-Korea sõjaväelaste marssimisharjutusi. Lõuna-Korea armee andmeil võiks Pyongyang paraadi kasutada uue relvastuse - kontinentidevahelise ballistilise raketi või allvelaevalt lastava ballistilise raketi demonstreerimiseks.

Sageli kutsub stalinistlik riik välisdiplomaate taolisi pidustusi jälgima, kuid seekord teatas Vene saatkond sotsiaalmeedia vahendusel, et välismissioonidel paluti hoiduda linnas ringi liikumisest, paraadi toimumispaigale lähenemisest ning fotode ja videode tegemisest.

Paraad toimus ajal, kui Põhja-Korea on rakendanud karme meetmeid koroonaviiruse ohjeldamiseks, ehkki riik ei ole ametlikult nakatumistest teatanud. Väidetavalt on piirangud takistanud Kimi majanduse ergutamise ning ehitusplaanide elluviimist, mida nagunii häirivad rahvusvahelised sanktsioonid.

"Aga see on siiski muljetavaldavalt suur kogunemine globaalse pandeemia ajal, andes märku, et Põhja-Korea võimud muretsevad rohkem poliitajaloo ja riikliku moraali pärast kui võimaliku nakkuse leviku pärast paraadil," ütles Souli Ewha ülikooli õppejõud Leif-Eric Easley Reutersile.

Viimati edastas Põhja-Korea otsetelepilti oma sõjaväeparaadist 2017. aastal, kui demonstreeris kontinentidevahelisi ballistilisi rakette ajal, kui suhted USA-ga olid taas pingestunud. Samu rakette näidati uuesti 2018. aastal, kuid siis ei lubatud rahvusvahelist meediat seda jälgima.

Üsna pärast seda alustas Kim rahvusvahelisi kohtumisi, saades muuhulgas kokku ka USA presidendi Donald Trumpiga. Sellest ajast saadik ei ole Põhja-Korea suuri rakette enam demonstreerinud.