Neli aastat volikogu esimehe ametit pidanud Sarapuu seati kandidaadina küll üles, kuid riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees otsustas kandideerimisest loobuda, teatas erakonna pressiesindaja. Uueks volikogu esimeheks on ainsa kandidaadina esitatud riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees ja Pirita piirkonna juht Tõnis Mölder.

"Mõtlesin tõsiselt oma jätkamisest. Tänaseks olen teinud otsuse, et ma siiski ei kandideeri seekordsetel valimistel volikogu esimeheks ning juhin volikogu sel laupäeval viimast korda," teatas Sarapuu pressiteate vahendusel. "Olen otsustanud, et annan võimaluse nooremale erakonnakaaslasele asuda tööle nii volikogu esimehena kui ka läbi selle erakonna juhatuses. See, et meie juhatus saab veel ühe noore ja aktiivse inimese juurde, on erakonna jaoks suur võit. Mulle isiklikult aga annab see võimaluse keskenduda Keskerakonna fraktsiooni tööle Riigikogus. Jätkan fraktsiooni esindajana ka juhatuses."

Mölder ütles pressiteate vahendusel, et peab volikogu esimehe juhi kohta vastutusrikkaks positsiooniks, kuid ta on valmis seda vastutust kandma. "Keskerakonna volikogu senised juhid on rajanud selge visiooni ja hoidnud meie lippu kõrgel. Tahan seda kvaliteeti jätkata ning oma noorusliku energia suunata volikogule järgmise käigu leidmiseks," kinnitas Mölder.

Volikogu on koht, kus toimub erakonna-sisene arutelu ja debatt erakonna poliitiliste seisukohtade kujundamiseks. "Meil seisavad ees pikad ja olulised arutelud. Keskerakonnal on vaja kujundada mitmes olulises küsimuses ühtne positsioon. Olgu selleks kasvõi meie ühine presidendikandidaat," rõhutas Mölder. "Meie sõnumid peavad olema selged ja ühiselt kommunikeeritud. Siin on oluline roll ka erakonna volikogu aktiivsusel."

Video vahendusel toimuv Keskerakonna volikogu istung algab kell 10. Esimehe ja aseesimeeste valimiste tulemused selguvad orienteeruvalt kell 13.45 ning seejärel on võimalus teha Tallinna büroos ka intervjuusid.