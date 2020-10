Erakond Eesti 200 valis üldkogul ka juhatuse. Erakonna esimeheks valiti tagasi Kristina Kallas.

Juhatuse valimistel said enim hääli Margus Tsahkna, Karin Kaup Lapõnin ja Marek Reinaas. Juhatusse valiti veel Lauri Hussar, Pirko Konsa, Jaak Laineste, Margot Roose, Aleksei Jašin.

"Sellise juhatusega oleme valmis juba täna uue valitsuse moodustama," ütles Kristina Kallas võidukõnes erakonnakaaslastele.

Kallas märkis üldkogul peetud kõnes, et Eesti 200 pole ainus, kes poliitikas muutusi soovib.

"Seda on viimasel ajal palju näha. Stagnatsiooni ja poliitilise kultuurituse vastu on hakatud võitlema ka teiste erakondade sees. Me toetame kõiki uuendusmeelseid, eestimeelseid ja liberaalseid poliitikuid, kes lähevad oma stagnantide vastu. See jõud on kõikides erakondades olemas," rääkis Kallas.

Praegusel valitsusel puudub siht

Kirjeldades praegust poliitilist olukorda, leidis Kallas, et Eestil "on valitsus, kes ei tegele isegi mitte peenhäälestamisega, vaid kus inimesed on võtnud võimu vaid seetõttu, et nad tahavad lihtsalt olla võimul".

"Meie juhid ei suuda omavahel kokku leppida, milliste eesmärkide nimel mida tehakse," tõdes ta. "Kord me tahame võõrtöölisi, siis jälle ei taha. Kord me tahame rohepööret energeetikas ja siis jälle ei taha. Kord me tahame maailma tipptasemel kõrgharidust koos välisprofessorite ja tudengitega, siis jälle ei taha. Kord me tahame kiire kasvuga start-up'e ja siis me jälle ei taha ja seejuures saadame nad pikalt väga inetute sõnadega. Kord me tahame lennata ja siis me jälle ei taha," rääkis Eesti 200 esimees.

Kallase hinnangul tegutseb valitsus peamiselt ainult oma toetajate huvides: "Mida ma näen, on omadele tehtav Eestit. Ma näen Eestit, kus riigieelarvest saavad toetust need, kelle telefonis on salvestatud rahandusministri number. Ma näen Eestit, kus riigi toetus ähvardatakse ära võtta nendelt, kes väidetavalt ei ole omad, kes tegelevad meie kõige nõrgemate ja haavatavamatega. Ma näen Eestit, kus riigijuhil on küll palju toetavaid sõnu, kuid vähe neile järgnevaid toetavaid tegusid, nii pensionäridele kui noortele."

Eesti on suletud ja katki

Ta leidis ka, et Eestit on praeguse valitsusega muutunud "väga järsku ja kiiresti" suletumaks. "Soov Eesti väravad lukku keerata oli valitsusel ammu enne koroona kriisi," ütles ta.

Lisaks on Eestit tema hinnangul katki tehtud. "Viimased kaks aastat on olnud inimestele haiget tegemise aastad. Kui mõni aeg tagasi ahmisime me kõik õhku, kui poliitikud üksteise suhtes lugupidamatust üles näitasid, siis Eesti tänased juhid on ka juba oma kodanike suunas teele saatnud ähvardusi ja solvanguid. Agressiivsus ja lugupidamatus erinevate arvamuste suhtes on imbunud meie poliitilisest kultuurist ka meie omavahelistesse suhetesse. Suguvõsa kokkusaamistel, jaanipäeval ja jõululauas räägitakse küll laste ja lastelaste värsketest edusammudest, kuid ei julgeta enam omavahel rääkida Eestist. /--/ Ei julgeta rääkida inimõigustest, isikuvabadustest, erinevuste sallimisest, avatusest maailmale, humanistlikust ligimesearmastusest, rahvuslikust uhkusest – see kõik on muutunud õrnaks valusaks teemaks, mis inimesed tülli pöörab."

Eesti tänane olek on seisak, milles praegune võim ei mõtle tulevikule, vaid keskendub olevikule ja minevikule, ütles Kallas. "Just eilse ja tänase elu tülid kerkivad tähelepanu keskpunkti. Oma osa tegutsemisenergiast varastab mineviku üle vaidlemine. Vabadus, mis elu edasi viib, astub tahaplaanile. Kuid tänase ja eilsega tegelemine on oskamatus edasi liikuda. Meie ümber valitsev õhustik meenutab ühte teist aega, kus meie kõik oleme juba korra olnud – lootuse puudumist, elukorralduse taandarengut nii materiaalselt kui ka inimlike väärtuste osas," leidis Kallas.

Eesti 200 soovib muutusi juhtida

Kallase sõnul on Eesti 200 ainuke erakond, mis võitleb uue põlvkonna huvide eest ning seetõttu seisab isikuvabaduste eest ja igasuguste vabaduste piiramise vastu, mille eesmärk ei ole tegelikult inimest kaitsta, vaid tema õigusi vähendada, teda kiusata. "21. sajandi Eestis ei kiusata mitte kedagi – ei neid, kes käivad kirikus, ega neid, kelle emakeel ei ole eesti keel. Me seisame kindlalt selle eest, et 21. sajandi Eestis ei kiusataks taga inimesi, kes armastavad üksteist ja soovivad, et ühiskond ka seda armastust tunnistaks. Me seisame selle eest, et Eestis saaksid oma armastuse registreerida kõik paarid ja nimetada seda abieluks," rääkis Kallas.

Tema kinnitusel soovib Eesti 200 uuendusmeelset, eestimeelset ja liberaalset riiki. "Eesti 200 tahab muutusi – rohepööret majanduses, majanduspoliitikat, mis on ambitsioonikas ja isegi agressiivne, inimesest ja mitte paberist lähtuvat riigi juhtimist ehk personaalset riiki 1,3 miljonile inimesele, maailma tipptasemel ülikoole, oma arengus kõigi eest ära jooksvat nutikat, iseseisvat ja isepäist digiriiki Eestit," rääkis Kallas.

"Me tahame muutusi. Suuri, põhjalikke. Ja meil on julgus neid tegema minna. Meil tuleb peagi see võimalus," lubas Kallas.

"Eesti 200 moodustab järgmise valitsuse ja see tuleb üks tugev, professionaalne, uue põlvkonna nimel tegutsev meeskond. Me valisime täna juhatuse, kes koosneb eranditult oma valdkonna spetsialistidest, noortest ja nooremapoolsetest, kes toovad muutusi. Me oleme valmis valitsust moodustama ka juba täna. Meil on selleks piisavalt kompetentsi, nii valdkondlikku kui poliitilist. Me ei taha enam sihitut rapsimist, ärplemist naabrite ja liitlaste suunal, mineviku külge klammerdumist, ebaviisakust, agressiivsust, vaid omadele jopedele ehitatavat Eestit," rääkis erakonna Eesti 200 esimees.

Eesti 200 kogus 2019. aasta märtsis riigikogu valimistel 4,4 protsenti häältest ja jäi napilt parlamendist välja.