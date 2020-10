Raplamaa õpetajad õppisid ohuolukordade lahendamist

Kooli koridoris kõlavad lasud. Õpetajad asuvad kohe tegutsema - lapsed viiakse klassiruumi, kõik peituvad pinkide alla, järgneb kõne häirekeskusesse. Õnneks oli tegemist siiski õppusega, kus läbi mängiti 14 elulähedast juhtumit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Muu hulgas harjutati, kuidas lahutada kaklevaid õpilasi ja mida teha, kui lapse kotist leitakse nuga või mida ette võtta, kui ekskursioonibuss satub liiklusõnnetusse. Üks eriti keeruline juhtum on aga see, kuidas õpilase koolikotis leiduvate märkide järgi aru saada, et last väärkoheldakse.

"Minu jaoks oli täiesti uus ohvriabi õppus, kus ma sain teada täiesti tänapäevaseid ohukohti, millega ma ei olnud üldse kursis. Näiteks meile räägiti ühest numbrikombinatsioonist, mis levib laste hulgas ja see on väga ohtlik. Ma ei teadnud üldse, et selline asi olemas on," rääkis Hagudi põhikooli õppealajuhataja Anu Pekkermann.

Õppusel osalenud leidsid, et eluliste juhtumite läbitegemine on palju tõhusam kui videote vaatamine või kirjanduse lugemine.

"Sest siin antakse ette teatud ülesanded, millele sa tavaelus või tavaliselt koolis ei mõtle. Aga oma meeskonnaga mõelda ja arutada on väga hea kogemus," ütles Hagudi põhikooli direktor Lea Vendik.

Õppus kandis intrigeerivat nime - Rapla ÄKK. Raplamaa Omavalitsuste Liit tegi seda koostöös päästjate, politsei, Kaitseliidu, Ohvriabi ja paljude teiste koostööpartneritega.

"Tuli 11 kooli, kokku on koole meil 20. Osad ikkagi ei tulnud esimesel korral välja. Aga kui see meil täna hästi läheb, siis ma arvan, et julgevad tulla ka teised koolid järgmisel aastal. Me ju anname tagasisidet ka ja soovitusi, mida ikkagi ette võtta," rääkis Raplamaa Omavalitsuste Liidu turvalisuse ja terviseedenduse spetsialist Ülle Laasner.