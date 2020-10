"Lux Expressi jaoks on meie reisijate ja bussijuhtide turvatunne esmatähtis, mistõttu maskide muutmine tungivalt soovituslikuks on meie panus ühise ohutuse tagamiseks. Loodame, et kõik reisijad mõistavad olukorda ja panustavad oma vastutustundliku käitumisega, et linnadevaheline reisimine saaks muretult jätkuda meie uues paratamatus reaalsuses," rõhutas Lux Expressi tegevjuht Janno Ritsberg esmaspäeval pressiteate vahendusel.

Ettevõte teatas, et on soetanud kuuajase meditsiiniliste maskide varu ning pakub tasuta maski kõikidele oma reisijatele, kes bussi sisenemisel juba oma isiklikku maski ei kanna.

"Järjekorras juba viienda ohutusmeetme rakendamine Lux Expressi bussides on sündinud koostöös meie vastutustundlike reisijatega, kes ise tajuvad väga hästi, et ainult üheskoos pingutades suudame me pidurdada viiruste levikut. Kui varem oli maski kandmine väga erakordne, siis praegu on see paljude jaoks juba iseenesestmõistetav. Seejuures jagub ka selliseid valvsaid reisijad, kes küsivad bussijuhilt maske ka kaasreisijate jaoks," tõdes Ritsberg.

Reisijate ja bussijuhtide ohutuse huvides on maski kandmine Lux Expressis tungivalt soovituslik kogu sõidu vältel.

Ritsberg lisas, et ettevõte on koostöös oma partneriga töötanud välja viiruse leviku minimeerimiseks spetsiaalse uue busside ventilatsioonisüsteemi juhtimise tarkvara, mille abil jõuab bussi salongi oluliselt rohkem värsket õhku, vähendades omakorda tarbitud ja salongis ringluses olnud õhu osakaalu.

Lisaks kaalub firma oma busside ventilatsioonisüsteemi UV-filtrite lisamist, mis elimineerivad viiruseosakesed õhust.

Ritsbergi sõnul on Lux Express oma ohutusmeetmed viinud lennunduses tuttavale tasemele, desinfitseerides kõik bussid pärast igat reisi. Lisaks on busside esimese ja keskmise ukse juures käte desinfitseerimise vahend ning privaatsemaks reisimiseks saab inimene osta oma koha kõrval oleva istme poole hinnaga.