Tadžikistani president kindlustas endale viienda ametiaja

Rahmoni poolt hääletas valimisjaoskonna andmetel enam kui 90 protsenti valijatest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

68-aastane Rahmon on juhtinud 9,5 miljoni elanikuga riiki 1992. aastast alates.

2016. aasta põhiseadusreformiga haaras ta enda kätte sisuliselt kogu võimu.

"Ma olen stabiilsuse poolt. Seetõttu hääletasin Rahmoni poolt. Sest ta on näidanud, et suudab ka kaose keskel rahumeelselt korda hoida. Kõigile teistele kandidaatidele soovin - ma ei tea teisi kandidaate -, et kui tahate võimule pääseda, siis palun hoolige inimestest rohkem ja siis me ka märkame teid. Näidake meile, mida te olete teinud. Ja tehke rahumeelselt koostööd. Ma olen stabiilsuse poolt, vägivalla vastu linnas, et see oleks jätkuvalt selline nagu täna:

õitsev, puhas, tore ja pidulik," rääkis valimas käinud Dušanbe elanik.