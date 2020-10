EL-i riigid võtavad vastu viiruse valgusfoorisüsteemi

Tagamaks, et liikmesriigid ei korda märtsis nähtud kaost, kus üksteisele piire suleti, tuli Euroopa Komisjon välja ettepanekuga ühiseks süsteemiks, mille vastuvõtmist on oodata teisipäeval.

Selle keskmes on haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskuse nakkuskaart, kus Euroopa regioonid on liigitatud roheliseks, kollaseks ja punaseks sõltuvalt haiguspuhangute raskusastmest.

Punased alad on sellised, kus 14-päevasel perioodil on üle 50 uue nakkusjuhu 100 000 elaniku kohta ja positiivsete testide osakaal on vähemalt neli protsenti.

Punaseks liigitatakse ka piirkonnad, kus positiivsete testide määr on madalam, kuid on rohkem kui 150 nakkust 100 000 elaniku kohta.

Võttes arvesse väga kõrget nakkusmäära üle terve mandri, liigitatakse kollaseks või punaseks ilmselt suurem osa EL-ist.