Tallinna koolides jätkub termokaamerate häälestus

Paljudes koolides seisab õpetaja tundide alguses sissepääsu juures ja juhendab liikumist, et kaamera oma näidu kätte saaks. 300 õppuriga Tallinna Kopli Ametikool sellise lahendusega ei leppinud. Kool pidi oma süsteemi poolteist nädalat sättima, et see korralikult töötaks ja oleks koolipersonalile mugav kasutada.

"Me vahetasime isegi kogu aparatuuri tänu meie koostööpartnerile välja, nii et meil on täiesti teine aparatuur. Mis on nüüd töökindel ja me katsetasime selle kõikvõimalikke mooduseid pidi ära," rääkis Kopli Ametikooli direktor Kaspar Kaugija.

Prooviti näiteks siseneda uksest kuuma joogiga ja näo asemel kaamerale fotot esitada. Lõpuks on direktor süsteemiga rahule jäänud ning leitud on neli palavikuga sisenejat.

"Töötame kevadeni. Sest et talv on tulemas ja kõige suurem oht või mitte oht, aga vaatame, kui väljas on -20 ja siis tullakse ruumi sisse, et kuidas siis see reageerib kehatemperatuuri muutustele," ütles ta.

Tallinna linn alustas kaameraid müüvate firmade sõelumist augusti lõpus. Projektlahenduse hinna ülempiir oli 8000 eurot ja välja valiti viis ettevõtet. Näiteks Kopli lahendus maksis veidi alla 6000 euro.

"See oli eelnevalt augustikuus nende firmadega läbi räägitud. Et millised on meie nõuded, et nad tuvastavad kõrgema temperatuuriga isikud. Ja kõik need vastavad nendele nõuetele," ütles Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula.

Kaamerad peavad olema kõigis Tallinna üldhariduskoolides ja huvikoolides ehk kokku 61 koolis. Alla kaheksa Tallinna kooli ootavad veel kaamerate paigaldamist. Poolte puhul lükkub see koolivaheaega.