Teisipäev toob nii hoovihma kui ka selgimisi

Ilm on sügisele kohaselt heitlik - kogu nädala vältel on oodata nii hoovihma kui ka selgemaid hetki.

Esmaspäeval enne südaööd on enamasti pilves ja mitmel pool sajab hoovihma. Pärast keskööd lääne pool pilvisus hõreneb ja sajuhooge on harvem, paiguti võib ka udu tekkida. Puhub edela- ja lõunatuul, saartel lääne- ja loodetuul 3 kuni 8, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Temperatuur püsib valdavalt 4 kuni 9 kraadi juures, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teisipäeva hommikul on Lääne-Eestis vähene ja vahelduv pilvisus ning olulist sadu pole, Ida-Eestis aga pilvine ja kohati vihmane. Paiguti püsib udu. Tuul on sisemaal nõrk ja muutliku suunaga, saartel ja rannikul puhub läänekaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 4 kuni 8 kraadi, rannikul mõnevõrra enamgi.

Päev tuleb pilves selgimistega ja sajuvõimalus on suurem Kagu-Eestis. Puhub mõõdukas muutliku suunaga tuul, saartel loode- ja põhjatuul 3 kuni 8 ja õhtul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraadid küündivad 13-ni.

Üldiselt tuleb kogu nädal sarnaste selgimiste ja mitmete hoovihmadega. Kolmapäeval paisub kirdetuul Lääne-Eestis ja nõrgeneb reedel. Keskmine temperatuur nii ööl kui päeval aina jaheneb ning laupäeva öösel on Kirde-Eestis võimalik ka lörtsisadu.