Õhtulehe väitel on Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart otsustanud juba enne ametliku konkursi lõppemist, et Lääne-Tallinna Keskhaigla (LTKH) uueks juhiks saab Põhja-Eesti Regionaalhaigla kiirabikeskuse juht Arkadi Popov.

"Juht on paika pandud linnapea [Mihhail Kõlvarti] poolt, kui ta tegi ühele kolleegile ettepaneku kandideerida. See on kolleeg, kes on meil kogu aeg olnud seoses koroonaga pildil," ütles Lääne-Tallinna keskhaigla nõukogu liige Peeter Mardna Õhtulehele, tunnistades, et otsus on langenud juba enne ametlikku konkurssi, kuna Lääne-Tallinna keskhaigla nõukogu hakkab sel nädalal alles arutama haigla juhiks kandideerijate avaldusi.

Mardna teada on nõukogul kuus avaldust, nende hulgas ka Popovi oma, kuid kuna nõukogu koosseis on linnavalitsuse määrata, siis on tema nimetamine kindel.

Mardna sõnul ei ole tal Popovi vastu, kes on hea suhtleja, midagi. "Aga ma ei näe põhjust, miks peaks väga hea haiglajuhi [Imbi Moksi] välja vahetama," lisas ta. Mardna hinnangul võiks praegune juhtkond jätkata, kuna see on juba aastaid koos töötanud ning selle pinnalt oleks tulevikuvisiooni, kus Lääne- ja Ida-Tallinna haigla liitmisel luuakse uus Tallinna haigla, lihtsam ellu viia.

Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Imbi Moks väljendas Õhtulehele imestust, kuid ütles, et ei soovi teemat arutada.

Tallinna kommunikatsioonijuht Kirsti Ruul teatas ERR-ile, Õhtuleht on teinud haiglajuhi konkursist meelevaldse loo ja ilma konkursita uut juhti välja valitud ei ole.

"Konkurss on pooleli. Kandidaadid on esitanud oma dokumendid, kuid neid ei ole veel vestluselegi kutsutud. Kindlasti ei ole ilma konkursita uut juhti välja valitud," kirjutas Ruul ja lisas, et Mardna sõnad "teevad liiga eelkõige dr Arkadi Popovile, kes ei ole seda kuidagi ära teeninud".

Lääne-Tallinna keskhaigla nõukokku kuuluvad staažikas arst ja poliitik Merike Martinson (Keskerakond), Tallinna linnakantsler Kairi Vaher, Tallinna abilinnapea Betina Beškina (KE), poliitik Margarita Tšernogorova (KE) ja kunagine kauaaegne Magdaleena haigla peaarst Peeter Mardna.

Lääne-Tallinna keskhaigla nõukogu arutab uue juhi valimist esmaspäeval.