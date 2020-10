Harjumaal tuvastati 11 (neist seitse Tallinnas), Ida-Virumaal seitse, Viljandimaal ja Jõgevamaal kummaski üks nakatunu. Viie nakatunu elukohaandmed on veel teadmata, reeglina tähendab see välismaalasi.

Koroonakaardi andmetel on Eestis praegu 595 aktiivset haigusjuhtu, mida on 23 võrra vähem kui esmaspäeval.

Ida-Virumaa uutest juhtumitest neljal juhul saadi nakkus pereliikmete ja tuttavate kaudu ning ühel juhu nakatuti töökohas. Kahel juhul toodi haigus sisse Venemaalt.

Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas seitse aktiivset kollet: Kohtla-Järve kooli koldega on seotud 11 ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa. Jõhvi kooli koldega on seotud üheksa ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 18 haigestunut. Sillamäe kooli koldega on seotud 27 ja n-ö meelelahutusasutuse koldega kümme Kohtla-Järve ja Sillamäe haigusjuhtu. Narva töökoldes on seitse inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on 963 inimest, kellest haigestunud on 201.

Harjumaa uutest juhtudest on ühel juhul tegemist perekondliku nakkusega ja ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel.

Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada kuut kollet, neist suuremad on haigla kolle 42 inimesega ja Tallinna kooli kolle 39 inimesega. Esimese töökoha koldega on seotud 39, teise töökoha koldega kaheksa ning pere- ja tutvuskonna koldega viis haigusjuhtu. Kolmandas töökoha koldes on seitse haigestunut.

Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on 1673 inimest, kellest 288 on haigestunud.

Jõgevamaale lisandunud juhtum oli varasema haigestunu lähikontaktne. Tartumaa nakatunu sai viiruse läbi töökontakti. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 290 inimest, kellest 40 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks kolle – töökoha kolle 24 inimesega.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 92 inimest, kellest 25 on haigestunud. Regionaalosakonna jälgimisel on üks perekondlik kolle Saaremaal, kus on kuus nakatunut.

Haiglaravil on 32 haigestunut, üks patsient on juhitaval hingamisel. Haiglast sai esmaspäeval koju kaks inimest ja lisandus kaks inimest.

Koroonaviirusesse on kevadest alates surnud 68 inimest.

Terviseametile teeb muret viiruse levik töökollektiivides, mistõttu soovitatakse võimalusel eelistada kaugtööd ning seda töötajatele võimaldada.

Lisaks soovitab terviseamet kanda maski, mis on täiendav kaitse distantsi hoidmisele, kätehügieenile ja mobiilirakendusele HOIA.