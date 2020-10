Kõlvart tunnistas, et vestles Popoviga kandideerimisest

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart tunnistas, et küsis Arkadi Popovilt, kas ta on mõelnud Lääne-Tallinna keskhaigla juhi kohale kandideerida, kuid linnapea sõnul ei ole tal kordagi olnud soovi sekkuda nõukogu valikusse.

"Suhtlesin dr Arkadi Popoviga hädaolukorra ajal ja ka teise laine saabudes, mis aga ei ole seotud LTKH juhatuse esimehe valimisega. Linna huvides on, et meie avalikel konkurssidel osaleks palju häid juhikandidaate. Küsisin dr Popovilt, kas ta on mõelnud haigla juhi konkursil osaleda. Valiku kandidaatide seast teeb aga haigla nõukogu esitatud visioonide ja nendega peetavate kohtumiste põhjal," teatas Kõlvart meediale saadetud pöördumises.

Linnapea sõnul soovib linnavalitsus avalikke konkursse korraldades saada parimaid kandidaate ja värvata hea juhtimiskogemusega võimekaid juhte.

"Kui valikukomisjoni liikmed avaldavad konkursi vältel konfidentsiaalset infot kandidaatide kohta, kahandame edaspidi võimalusi, saada kandideerima tugevaid juhte ja häid spetsialiste, kes praegu töötavad samuti vastutusrikastel ametikohtadel ega soovi oma suhteid praeguses ametis rikkuda. Konkurssidel osalevate kandidaatide nimede avalikuks tulemine on täiesti lubamatu nii konkursi ajal kui ka pärast seda. Avalikustatakse ainult ametikohale valituks osutunud inimene," märkis Kõlvart.

Ta lisas, et seoses linna juhtimisreformiga on juba toimunud ja tulemas mitmeid erinevaid konkursse juhtide leidmiseks.

"Valituks osutunud uued juhid on välja valinud valikukomisjonid nende kompetentsuse ja sobivuse põhjal, mitte tutvuste või erakondliku kuuluvuse tõttu. Rõõm on tõdeda, et kandideerijad on Tallinna linna tööandjana usaldanud, näiteks Iru hooldekodu juhataja konkursil soovis osaleda 43 kandidaati. On kahetsusväärne, et tekkinud usaldus on praegu löögi alla pandud."

Teisipäevane Õhtuleht kirjutas tol hetkel veel Lääne-Tallinna keskhaigla nõukogusse kuulunud Peeter Mardna sõnadele tuginedes, et linnpea Kõlvart on otsustanud panna haiglajuhi kohale praegu Põhja-Eesti Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhina töötava Arkadi Popovi. Teisipäeva hommikul otsustas linnavalitsus Mardna ta sõnade pärast haigla nõukogust tagasi kutsuda.