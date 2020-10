Lähipäevade ilm on kõle

Kolmapäeva öö on Eestis olulise sajuta. Kohati võib olla udu. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis, vastu hommikut läheb rannikualadel tugevamaks. Õhutemperatuur on 1 ja 6 kraadi vahel, maapinnal langeb kohati 0 kuni -2 kraadini, rannikul on sooja kuni 10 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on olulise sajuta, kohati võimaliku uduga. Puhub kirdetuul 4 kuni 9, rannikul puhanguti 13, saartel kuni 18 meetrit sekundis. Õhus on sooja 2 kuni 7, saarte rannikul kuni 10 kraadi.

Päeval sajab vähest vihma Kagu-Eestis ja mõnel pool rannikul. Tuul puhub kirdest 6 kuni 12, puhanguti kuni 15, Lääne-Eesti saartel kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 12 kraadi.

Neljapäeva öösel ja hommikul sajab vihma peamiselt mandri lõunaosas, päeval üksikutes kohtades, õhtu poole võib Virumaal lörtsi või lumekruupe tulla. Kirde- ja põhjatuul on tugev. Öösel on sooja 3 kuni 7, rannikul kuni 10 kraadi, päeval 6 kuni 10 kraadi.

Reede öösel on sajuhooge mitmel pool, päeval vähem. Põhjatuul nõrgeneb veidi. Öine õhutemperatuur langeb sisealadel valdavalt alla 5 kraadi ning maapinnal on ka miinuseid, päevamaksimumid 10 kraadini enam ei tõuse.

Laupäeval on Eesti kohal kõrgrõhuhari, ilm on olulise sajuta, kuid öösel on miinuskraade ka õhus. Päev on tänu päikesele kuni 10-kraadise soojaga.

Pühapäeval võib saabuda loode poolt ports niisket õhku ning ilm läheb sajuseks ja tuuliseks.