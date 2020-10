Kuressaare haigla kirjutab pöördumises sotsiaalministri poole, et on juba kolmele sotsiaalministrile tutvustanud probleemi haigla erakorralise meditsiini osakonna (EMO) remondi rahastamise osas.

Haigla märgib, et tavaoludes kavandatakse haiglate ruumide rekonstrueerimiseks rahastust järgneva perioodi Euroopa Liidu tõukefondidest, see aga tähendab vähemalt viieaastast ooteperioodi, teenust on vaja aga osutada järjepidevalt.

Riik toetab tuleval aastal eelarvest üldhaiglate infrastruktuuri investeeringuid, kajastatud ei ole aga Kuressaare haigla taotlusi. Haiglavõrgu korrastamisele suunab riik järgnevatel aastatel kokku 545 miljonit eurot.

EMO ehitamiseks sai riigieelarvest toetust ka Narva haigla ja Järvamaa haigla. Kuressaare haigla avaldas pöördumises küll heameelt nende toetamise üle, kuid leiab, et tegemist on teataval määral ebavõrdse kohtlemisega, eriti arvestades, et Kuressaare haigla on mandrist eraldatud.

Haigla psühhiaatriaosakond on täielikult amortiseerinud ja vastab 1986. aasta standarditele. Rekonstrueerimise käigus plaanitakse oosakonnale ka kaasaegset ambulatoorset üksust koos laste vaimse tervise teenuse pakkumiseks vajalike ruumidega. Projekti hinnanguliseks maksumuseks on 720 000 eurot.

Teise olulise investeeringune toob haigla välja MRT masina soetamise vajaduse ja selle jaoks ruumide väljaehitamine kaasaegse diagnostika võimekusega. Projekt läheb maksma 1,2 miljonit eurot..

Haigla plaanib katta kulud pangalaenuga, kuid soovib, et riik leiaks vahendid projektist vähemalt 35 protsendi rahastamiseks.