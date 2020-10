Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ütles, et välisministeeriumi tuleva aasta plaanides on jätkuvalt kõige suurem rõhk äridiplomaatial, uued esindused tahetakse avada Soulis ja Singapuris.

Kuivõrd tuleva aasta eelarve välisministeeriumi plaane korrigeerib? Mis on need asjad, mis jäävad kindlasti paika?

Kõik sõltub riigikogu väliskomisjoni, teiste komisjonide ja suure saali otsustest. Aga ma näen, et praegu me saame jätkuvalt rääkida välisministeeriumi välispoliitiliste erinevate tegevussuundade tugevdamisest. Kõige suurem rõhk on jätkuvalt äridiplomaatial. Äridiplomaatiat me oleme väga fokusseeritult arendanud viimased kolm-neli aastat. Aga selle kõrval ka traditsioonilised tegevused, nagu klassikaline julgeolekuvälispoliitika ja konsulaartegevuste parandamine kogu aeg jätkub.

Kas millestki tuleb loobuda ka?

Kuni su eelarve kasvab, siis midagi kokku tõmbama otseselt ei pea. Kui me räägime oma tegevuse analüüsimisest, et kas midagi ei lähe nii, nagu me soovime või miski on oma aja ära elanud, siis on teine lugu. Aga survet, et välisministeerium peaks midagi kärpima, küll ei ole.

Kas Eesti avab tuleval aastal mõned uued saatkonnad või loobub mõnest?

Loobumine on valitsuse otsus, me ei ole sellist ettepanekut praegu teinud, selleks rahalist põhjust ei ole. Aga me analüüsime seda, millega meie saatkonnad parasjagu tegelevad. Oktoobri lõpus, novembri alguses toimub meil aastaaruannete ja suurte tööplaanide hindamine. Ma usun, et põhjust ühtegi esindust sulgeda hetkel ei ole. Aga uute esinduste avamisest. Koroonaviiruse tõttu me ei ole jõudnud avada oma esindusi veel täielikult Soulis ja Singapuris, sellega läheme edasi. Ja need esindused peavad saama järgmise aasta suvest alates täiesti töövõimeliseks. Aga sellele lisaks täiendavalt praegu uusi esindusi me ei plaani avada. Vaataks aastatesse 2022, 2023, siis oleks võib-olla realistlikum.

Mis on teie enda tulevikuplaanid pärast seda, kui te välisministeeriumist lahkute?

Ma siin teen erinevaid plaane. Aga ma arvan, et lähinädalate jooksul vast räägib sellest lähemalt. Siis on seda võimalik teha.