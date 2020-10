Saksamaa rahvaarv kahanes sisserände peatumise tõttu

Saksamaa elanikkond on alates 2011. aastast kasvanud 80,2 miljonilt 83,2 miljonini eelmisel aastal. Aga viimase kuue kuuga kahanes see 40 000 võrra, selgub föderaalse statistkaameti teisipäeval avaldatud andmetest, mida vahendas ajaleht The Times.

Rahvaarvu kasvu seisukumise peamiseks põhjuseks on immigratsiooni peatumine koroonapandeemia ajal. Surmade arv on ületanud sündide arvu Saksamaal juba pea viimased 50 aastat, aastane loomulik iive ilma sisserändeta oleks 160 000 inimesega miinuses.

2015. aastal suurendas peamiselt Põhja-Aafrikast, Lähis-Idast ja Lõuna-Aasiast pärit immigrantide saabumine Saksamaale rahvaarvu 717 000 võrra. Aga pärast seda on väljastpoolt Euroopat lähtuv immigratsioon vähenenud ning peamiselt saabutakse Saksamaale Balkanimaadest Bulgaariast, Rumeeniast ja Horvaatiast.

Selle arvel kasvas Saksamaa rahvastik eelmise aasta teises pooles 94 000 inimese võrra ning kasv jätkus ka jaanuaris ja veebruaris. Kuid alates märtsist kuni maini vähenes Saksamaa elanikkond 59 000 inimese võrra, kui riigis kehtestati koroonaviiruse leviku takstamiseks piirangud ning surmade arv ületas sündide arvu. Välismaalaste osakaal aprillis ja mais langes, kuid juunis tõusis taas ja jõudis 12,6 protsendini.

Saksa statistikaamet prognoosib rahvastiku kasvu kuni vähemalt 2024. aastani ning selle vähenema hakkamist hiljemalt 2040. aastast alates, kui see võib 2060. aastaks väheneda 74-83 miljonini. Tööealine elanikkond peaks rahvastiku vananemise tõttu 2018. aasta 51,8 miljonilt kahanema 2035. aastaks 45,8-47,4 miljonini.