Mihkelson: välisministeeriumi rahakasutus võiks olla selgem

"Jätab soovida, kuidas kommunikeeritakse oma kavatsusi eelarvevahendite kulutamisel," ütles Mihkelson ERR-ile.

"Näiteks me ei leia eelarve seletuskirjast sõnagi sellest, et Eesti soovib saada Arktika nõukogu vaatlejaliikmeks, et ministeerium kavatseb koostada Aasia riikide strateegia või näiteks millised on täpsed summad välispoliitikat toetava teadustegevuse finantseerimiseks," lisas ta.

Mihkelsoni sõnul on viimastel aastatel kujunenud üldiseks probleemiks Eesti riigieelarve koostamisel, et eelarvest on võimatu tervikpilti saada. "Paljud kulud lihtsalt peidetakse ära," sõnas Mihkelson.

Mihkelson pidas positiivseks, et tegevuskulude summa kasvab 0,8 protsendini eelarve kogumahust.

"Samas, kui me võtame võrdluseks meie lähema eeskuju Soome, siis seal eraldatakse diplomaatiale, välispoliitikale kokku üle kahe protsendi riigieelarve mahust. Ehk sisuliselt üle kahe korra rohkem kui seda Eesti teeb," nentis Mihkelson.