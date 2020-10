Ühekordse maski taaskasutaja riskib mitmete tõvedega

Ühekordne mask on ühekordseks kasutamiseks ning tuleb pärast kasutamist kindlasti ära visata. Paraku aga pannakse kasutatud mask pahatihti taskusse tallele uut kasutuskorda ootama.

Ühekordsete maskide hinda arvestades võib sellisest käitumisest isegi aru saada, sest näiliselt on ju korra bussisõidu ajal ees olnud mask täiesti puhas ja korras. Ent kõige tähtsam on silmale nähtamatu.

"Kui me seda pidevalt ja korduvalt kasutame, siis loomulikult mikroobid, hallitus ja erinevad seened sinna peale kogunevad ja see oleneb lõpuks keskkonnast, kus me seda maski kasutame ja kus me seda maski lõpuks hoiustame," selgitas Eesti keskkonnauuringute keskuse andmeanalüüsi grupi juhataja Marek Maasikmets.

Et aru saada, milline elu maskil aja jooksul tekib, testis keskkonnauuringute keskus "AK" palvel kolme taskusse unustatud maski ja üht maski vahetult pärast kandmist.

"Kõige rohkem mikroobe, hallitust ja seeni oli peal sellel maskil, mida oli kantud kaks korda ja mis oli siis taskus nädal aega seisnud," resümeeris Maasikmets.

Kui tehasest tulnud maskil võib olla kuni 30 mikroorganismide kolooniat, siis sel maskil oli see näit 17 483, vahetult pärast paaritunnist kandmist testitud maskil aga ligi 3500.

Kolm nädalat koti põhjas vedelenud maskil oli ligi 3000 ja pärast paaritunnist kandmist mõned päevad kilekotis seisnud maskil ligi 2700 kolooniat.

"Kui see mask kolm nädalat seal taskus seisab ja kui mikroobidel enam süüa ei ole, siis paratamatult surevad nad seal nälga, sellest võib olla tingitud see mikroobipopulatsiooni vähenemine," selgitas Maasikmets.

Lääne-Tallinna keskhaigla infektsiooniõe Ljudmilla Linniku sõnul kehtib raudne reegel, et ühekordset vahendit tulekski kasutada vaid üks kord. Kui koroonaviirus püsib maskil kuni 72 tundi, siis bakterid võivad seal püsida mitu kuud ning olla mõne teise tõve põhjustajaks.

"Näiteks pseudomonas aeruginosa, mis väga armastab niiskust, samuti MRSA, mis võib olla meie kätel, mis levib kontaktide kaudu, kui käsi ei ole vahepeal pestud ega ole tehtud käte antiseptikat," loetles Linnik võimalikke haigustekitajaid.

Linnik paneb inimestele südamele, et ühekordne mask visataks pärast kandmist kaanega prügikasti, et väikestel lastel ei tekiks ahvatlusi nendega mängida, või tuul ega linnud neid mööda ilma laiali ei tassiks.

Samuti tõdeb Linnik, et ka vanemaealised inimesed kipuvad kasutatud maske prügikastidest välja sorteerima, et neid siis ise edasi kanda.

"Kahjuks küll seda pilti on nähtud. Nendes kohtades, kus eriti palju maske kasutatakse, ongi enamik prügist prügikastis need ühekordsed maskid ja tõesti, ei ole õnneks sageli, aga pilt oli täiesti olemas, et otsiti nende seast kõige paremat ja puhtamat maski," tõdes Linnik.