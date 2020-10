Hallaööd ja lörts jõuavad Eesti kohale

Eeloleval ööl on Lõuna-Eesti pilvisem ja sajab vihma, mujal on sajuvõimalus väiksem. Puhub kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti 15, saartel 18 m/s. Õhutemperatuur on 3 kuni 7, rannikul kuni 10 kraadi.

Hommikul sajab Eesti lõunaservas vihma. Põhja pool on küll pilvi, aga neist suuremat sadu ei tule. Kirdetuul on tugev. Õhutemperatuur on 6 kuni 10 kraadi.

Päeval on üksikuid vihmahooge. Kirde- ja põhjatuult on 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhusooja 6 kuni 10 kraadi.

Reede öösel tibab veidi vihma. Päev suuremat sadu ei too, aga päike pilvevangist ei pääse ja sooja tuleb vaid 5-6 kraadi.

Laupäeva öö katab maa hallaga, päev on sajuta ja pisut leebema edelatuulega.

Pühapäeval tõstab madalrõhkkond edelatuule tugevaks ja jõuab vihm. Temperatuur tõuseb 10 kraadi lähedale.

Esmaspäeval tungib põhjast taas külm sisse. Vihmahoogude sekka tuleb lörtsi.