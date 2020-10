Tapal avati soomukite õppesõiduväljak, kus rasketehnika juhid saavad harjutada keerulistes oludes sõitu ilma iga kord päris maastikku lõhkumata. Takistuselemendid on võetud üle erinevate riikide kogemustele toetudes ja ehitatud kompaktseks sõidukeskuseks. Scoutspataljoni soomuskool mõtles välja raputi.

Betoonteede ja erinevate takistustega polügoonil saavad kaitseväe veokid harjutada kaldteed, veetõket ja puude vahel manööverdamist ilma, et peaks iga kord metsaalust või niitu pahupidi pöörama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Väljaku ülesehitusel võttis kaitsevägi eeskuju osaliselt Hollandist, kust on ostetud meie lahingumasinad CV90. Ühe asja mõtles välja Scoutspataljoni soomuskool, kus CV90 kasutamist õpetatakse. See on raputi.

"See on selline hammastega betoonist ehitis, millega saab ennekõike puhastada soomuki põhja ja roomiku vahesid mullast ja sodist," selgitas 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus.

Soomukite õpperada Tapal. Autor/allikas: Kaitsevägi

Rada on mõeldud eelkõige kaitseväe soomukimeeskondade väljaõppeks, kuid peab kandma 80-tonnist masinat - nii palju kaalub NATO Eesti lahingugrupi juhtriigi Suurbritannia tank Challenger. Ehitaja pidi seetõttu arvestama, millise kõvadusega ja kui paksu betooni, kui jämedat ja kui tihedalt armatuuri paigaldada.

"Siin on kõik dimensioneeritud oluliselt suuremaks kui tavaliselt. Tavapäraselt ehitaja annab oma töödele kahe- kuni viieaastase garantii, aga eeldasime, et ehitame siin seda õppeväljakut pikemaks perioodiks. Paari aastaga kindlasti ei lagune," rääkis TREV 2 juht Sven Pärtens.

Soomukite õppesõiduväljaku ehitus maksis 1,9 miljonit eurot. Lisaks sellele on kolme miljoni eest välja ehitatud Tapa linnaku lähiharjutusala.