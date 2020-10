Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33 protsenti, Keskerakonda 22,1 protsenti ja EKRE-t 16,4 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Enim muutus nädalaga EKRE toetus, mis tõusis 1,1 protsendipunkti võrra. Ülejäänud erakondade toetus märkimisväärselt ei muutunud.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (9,7 protsenti), Eesti 200 (7,5 protsenti) ning Isamaa (4,7 protsenti).

Eestimaa Roheliste toetus oli kolm ning Tulevikuerakonnal (endised Vabaerakond ja Elurikkuse Erakond) 0,9 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetab 43,2 ja opositsioonierakondi 42,7 protsenti vastajatest. Kui nädal tagasi ületas opositsioonierakondade summaarne toetus üle pika aja koalitsioonierakondade oma, siis käesoleva nädala tulemuste põhjal on koalitsioonierakondade toetus jälle suurem.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 15. septembrist 13. oktoobrini ning kokku küsitleti 4003 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel keskendub Norstat viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning maksimaalne statistiline viga on +/- 1,46 protsenti.