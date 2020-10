"Kõik kriisid lõpevad kunagi, lennufirma valmistub kasvuks pärast seda," rääkis Gauss. Ta lisas, et kui koroonakriis jääb venima, siis vajab Air Baltic täiendavalt raha.

"Täna me räägime, et ei lähe valitsuse juurde lisaraha küsima, me juba saime. Kui praegune olukord jätkub, siis oleme surve all, et iga päev on vaja täiendavat raha," selgitas Gauss.

Ärajäänud reiside eest on Air Baltic tagastanud klientidele üle 80 miljoni euro.

Läti riigile kuulub 80 protsenti Air Balticust, 20-protsendiline osalus on Taani ettevõtjale Lars Thuesenile kuuluval firmal Aircraft Leasing 1.

Läti valitsus otsustas suvel investeerida Air Balticu aktsiakapitali erakorralise abina 250 miljonit eurot ja muuta 36 miljoni eurone valitsuse laen firma aktsiateks. Meetmete tulemusel suureneb riigi osalus Air Balticus 80,05 protsendilt 91 protsendile.