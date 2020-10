Septembri lõpus kirjutas Eesti Ekspress, et Helme teeb valitsusele ettepaneku nimetada nõukogu liikmeks varasemalt Hansapangas ja Nordea Eesti filiaalis töötanud Hannes Veskimäe, kes lahkus pangandusest peale töövaidlust Nordea pangaga ning pangas ametiühingu loomist.

"Tõepoolest oli Hannes Veskimäe minu algses ettepanekus sees ja kui see oleks ainult rahandusministri allkirjaga tehtud otsus, siis see oleks nii läinud. Kõik valitsuse liikmed ja kõik osapooled peavad sellise otsusega nõus olema, otsus peab olema konsensuslik. Üks valitsuse osapool võttis mõni nädal mõtlemisaega ja jõudis järeldusele, et ei soovi seda inimest nõukogus näha.

Helme kinnitas, et osapool, kes Veskimäe kinnitamisega ei nõustunud, oli Isamaa erakond.

"Partneri sooviga tuleb arvestada. Selgitasime üksteisele üle oma positsioonid," rääkis Helme. "Nad jäid oma seisukohale kindlaks, et kindlasti on olemas ka paremaid kandidaate ja leidsin siis väga hea teise kandidaadi," ütles Helme.