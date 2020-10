WOW keskuses saavad olemas tegevusatraktsioonid kogu perele. Keskuse arendajad loodavad aastas võõrustada 70 000 külastajat.

Vaatamata tänavusele koroonakriisile ja välisturistide vähesusele suutsid siseturistid teha tänavu Saaremaal külastusekordi ja arendajad usuvad turismivaldkonna helgemasse tulevikku.

"Elu läheb edasi. See, mis on toimunud aasta algusest, on selline ootamatu turbulents. Me harjume ka selles olukorras elama, rõõmsalt oma asju ajama, nii et me oleme väga optimistlikud. See atraktsioonibaas, mis oli meie esialgsetes plaanides, see saab realiseeritud. Küll peame me tunnistama seda fakti, et nii nagu Tallinna linn, nii ka see keskus ei saa kunagi valmis ehk et siin peavad aset leidma kogu aeg muutused," ütles ettevõtja Tullio Liblik.