Galerii: Jõhvi sõjaväelinnakusse saabus ligi 400 uut ajateenijat

Jõhvi linnaku jaoks on ligemale 400 ajateenija vastuvõtt erakordne, sest isegi 1. jalaväebrigaadi ja kogu Eesti suurimasse, Tapa sõjaväelinnakusse saabus seekord uusi ajateenijaid vähem.

"Väljaõppe vajadused on lihtsalt sellised, et Tapal ei ole praegu ruumi. Me õpetame välja ühe kompaniii jagu pioneeripataljoni ja õhutõrjepataljoni minevaid ajateenijaid. Meie anname neile sõduri baaskursuse ning edasi nad jätkavad õppimist Tapal vastavas pataljonis," rääkis Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga.

Jan Richard Liiva oli üks neist, kes ajastasid ajateenistusse tuleku nii, et kevadel kooli lõpetamise järel astusid ülikooli, kuid enne alma mater'is tarkuse omandamist otsustasid läbida kohustusliku ajateenistuse.



"Mul oli valida, kas minna kaitseväkke enne või pärast ülikooli, ning ma leidsin sõpradega koos, et on enne mõtet ära käia, kohe pärast gümnaasiumi lõppu. Nii et olen nüüd siin ja vaatan, mida õppida suudan. Ootan ajateenistusest palju füüsilist koormust, tahaks selles ennast parandada, ning ootan palju uusi teadmisi ja ka raskusi," ütles Liiva.

Paljudele vene kodukeelega noortele annab kaitsevägi hea võimaluse eesti keele taset tõsta. 1. jalaväebrigaadi sõdur Richard Petrov: "Tahan eesti keele paremini selgeks saada. Lisaeesmärgiks on see, et kunagi tahan osaleda mõnel NATO välismissioonil."

Kokku kutsus kaitseressursside amet sel aastal kolmes jaos kaitseväkke üle 3600 kutsealuse, kellest ajateenistust alustas 3518.