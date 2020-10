Lähipäevil püsib ilm jahe ning sajuvõimalus on väike.

Reede öö on Eestis mitmel pool vähese vihmaga. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 ja +5 kraadi vahel, rannikul on sooja kuni 8 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sajab vihma Lõuna-Eestis ja mõnel pool rannikul. Tuul puhub põhjakaarest 3 kuni 8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kraadist 6-ni, saarte rannikul on sooja kuni 8 kraadi.

Päev on pilves selgimistega ning võimalik, et kohati sajab veidi. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja tuleb 5 kuni 9 kraadi.

Laupäev on suurema osa päevast sajuta, pärastlõunal saabuvad Loode-Eestisse mõned vihmapilved ning Soome lahe ääres läheb tuul tugevamaks. Öö on jahe ning kohati miinuskraadidega, päevamaksimumid tõusevad 10 kraadi piirile.

Pühapäev tuleb loodest kagu suunas liikuvate sajupilvede all. Öösel sajab vihma, päeval tuleb vihmaga koos ka lörtsi või lumekruupe, kuna põhja pöörduv tugevnev õhuvool toob kiirelt külma juurde. Tuuline ja sajune öö on peamiselt plussis, päev eelnevast jahedam.

Uue nädala alguses oleme niiske ja külmeneva õhumassi all, kus hooti sajab nii vihma, lörtsi kui ka lumekruupe, tuul on puhanguline ja mõnel pool ei tõuse ka päevane õhutemperatuur enam 5 kraadini.