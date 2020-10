Asjatundjad soovitavad enne Tallinna-Tartu raudtee täielikku elektrifitseerimist see laugemaks ehitada.

Kuigi tööd maksaks ligi 50 miljonit eurot, looks need eelduse, et tulevikus saaks ühest linnast teise vaid tunni ja 32 minutiga. Jätkab Madis Hindre.