Kolmest Euroopa Liidu riigist tulijad ei pea jääma Eestis eneseisolatsiooni

Alates 19. oktoobrist on Eesti liikumisvabaduse piirangute piirmäär 47,8 (Eesti 1,1-kordne nakatumisnäitaja). Eneseisolatsiooni kohustus ei laiene neile inimestele, kes saabuvad Eestisse Euroopa Liidu ja majanduspiirkonna, Schengeni ala ning EL-i ühise nimekirja riigist, mille nakatumisnäitaja on alla 47,8 inimese 100 000 elaniku kohta.



Tuginedes koroonaviiruse nakatunute suhtarvule kehtib alates esmaspäevast kahe nädala pikkune liikumisvabaduse piirang inimestele, kes saabuvad Eestisse järgmistest Euroopa riikidest: Andorra, Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Monaco, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari, Vatikan ja Ühendkuningriik.

Vastavalt valitsuse korraldusele ei kohaldata aga liikumisvabaduse piirangut haiguse tunnusteta inimestele, kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud Leedu, Läti või Soome territooriumil ning saabunud neist riikidest Eestisse, juhtudel kui nad on teinud viimase 48 tunni jooksul enne Eestisse saabumist koroonaviiruse testi, mille tulemus on negatiivne. Eestist nimetatud riikidesse reisides ning Eestisse tagasi tulles võib koroonaviiruse testi teha ka Eestis ja negatiivse tulemuse korral naasta tavapärase elu juurde. Testi tulemuse teada saamiseni peab püsima eneseisolatsioonis.

Samuti ei pea neist kolmest riigist tulijad jääma eneseisolatsiooni, kui nende saabumise eesmärk on töötamine, õppimine, tervishoiuteenuse saamine, perekondlikud sündmused või transiit. Eelpool nimetatud põhjustel ei ole enne Eestisse saabumist kohustust koroonaviiruse testi tegemiseks.

Liikumisvabaduse piirang ei rakendu tulles Küproselt, Kreekast ja Norrast.

Piirmäär vaadatakse üle kord nädalas reedeti ja uus piirmäär jõustub sellele järgnevast esmaspäevast.

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise soovituses toodud kolmandate riikide nimekirja järgi on võimalik Eestisse reisida Austraaliast, Gruusiast, Jaapanist, Kanadast, Lõuna-Koreast, Rwandast, Taist, Tuneesiast, Uruguayst ja Uus-Meremaalt. Kanadast, Gruusiast ja Tuneesiast reisidest kehtib kahe nädala pikkune liikumisvabaduse piirang. Teistest nimetatud riikidest Eestisse saabudes tulevast nädalast oma liikumisvabadust 14 päevaks piirama ei pea.



1. septembrist saavad COVID-19 riskiriikidest Eestisse naasjad isolatsioonikohustuse lühendamiseks ning tööle naasmiseks lasta end koroonaviiruse suhtes lennujaamas ja sadamas testida.

Koroonaviiruse leviku tõttu soovitab välisministeerium vältimatu vajaduseta hoiduda rahvusvahelisest reisimisest.