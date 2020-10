Reede hommikul räägiti Euroopa Liidu ja Aafrika suhtetest, Türgi tegevusest Vahemerel ning Aleksei Navalnõi mürgitamisest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ülemkogu peateemaks kujunesid Brexiti läbirääkimised, mis kahe päeva jooksul tugevalt pingestusid. Vaidluste sõlmpunktideks on kujunenud kalandus ja siseturu kaitse.

"Eks see olukord ole kogu sellel ajal üsna pingeline ja teatud etapid, mis me oleme saavutanud läbirääkimistel, on pigem saavutatud just läbirääkimiste perioodi lõpus või mõnikord on ka pikendatud," rääkis peaminister Jüri Ratas.

"Nagu me nüüd teame, siis ei olnud Suurbritannia soov tuleviku suhete läbirääkimisi pikendada, mis oleks sel aastal olnud ka võimalik. Nii et täna tuleb töötada selle nimel, et me suudame kokkulepet leida. Ma arvan, et Euroopa Liit on siin täielikult ühtne 27 riigiga. Me toetame oma pealäbirääkija Michel Barnier' positsioone ja soovime talle ka jõudu. Ta on nüüd lähipäevadel ka Londonis püüdmas kokkulepet sõlmida," lisas Ratas.