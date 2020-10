Kuressaare haigla kinnitas, et tervise infosüsteemi tehtud päringud, mille kohta andmekaitse inspektsioon hoiatuse tegi, ei olnud tehtud uudishimust.

Andmekaitse inspektsioon tegi Kuressaare haiglale ning selle juhile Edward Laanele hoiatuse tervise infosüsteemis ilma õigusliku aluseta päringute tegemise osas, kuid lõpetas menetluse, sest tegemist polnud uudishimu päringutega.

Kuressaare haigla selgitas sotsiaalmeedia vahendusel, et haigla juhtkond viis läbi auditi eriolukorras tingituna põhjusest, et haigla tagaks elutähtsad teenused koroonapandeemia tingimustes võimalikult ohutult.

"Kriisi olukorras esines tõrge andmebaaside infovahetuses, mis oli ka läbiviidud auditi põhjuseks. Kuressaare haigla kinnitab, et tegu ei olnud uudishimu päringutega. Suhtume andmekaitsesse ja patsientide isikuandmetesse äärmise tõsidusega," kirjutab haigla.

"Me oleme koolitanud oma personali andmekaitsest ja patsientide isikuandmete kaitse tähtsusest. Kuressaare haigla viib vastavad koolitused oma personalile regulaarseks iga-aastaselt," lisas haigla.

"Käesolev juhtum näitab, et kriisiolukorra tingimustes, kus võib esineda tõrkeid andmete liikumises, on ohutuks meditsiiniteenuste tagamiseks hea omada täiendavaid juhiseid."

